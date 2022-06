De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de junio de 2022, p. 2

En un pequeño ensayo clínico realizado en Estados Unidos, un medicamento experimental oncológico parece haber curado a 12 pacientes, los cuales habían sido diagnosticados con cáncer de recto.

Entraron en remisión después de tomar dostarlimab durante seis meses, según un estudio publicado en The New England Journal of Medicine.

Los pacientes tampoco experimentaron efectos secundarios significativos durante el curso de su tratamiento, aunque se cree que no hubo suficientes personas involucradas en el estudio para resaltar las diferentes reacciones adversas que pueden ser causadas por el medicamento. Aunque entusiasmados con la investigación, los científicos señalaron que los resultados prometedores deberán repetirse, y advirtieron contra la conclusión de que el cáncer había sido erradicado de forma permanente.

Dostarlimab es un fármaco de inmunoterapia utilizado en el tratamiento del cáncer de endometrio. Es la primera investigación clínica sobre si podría ser eficaz contra los tumores de recto. El medicamento funciona desenmascarando las células enfermas, lo que permite que el sistema inmunitario las identifique y destruya.

Es la primera vez que esto sucede en la historia del cáncer , aseguró Luis Díaz, del Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering en Nueva York y jefe de la División de Oncología de Tumores Sólidos, uno de los autores principales del artículo, a The New York Times en una nota que retoma el diario británico The Independent.

Para la investigación, los 12 pacientes recibieron dostarlimab cada tres semanas durante seis meses. El tratamiento debía ser seguido por quimiorradioterapia y cirugía estándar. Sin embargo, un semestre después de que los pacientes dejaron de tomar el medicamento, su cáncer había desaparecido, no era detectable por examen físico, endoscopia, PET o resonancia magnética.