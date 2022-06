D

urante el largo y pandémico encierro que acabamos de cruzar, el jazz siguió latiendo –como siempre lo ha hecho– en las señales radiofónicas que inundan el aire. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo: si en México se ha dado y se sigue fortaleciendo un gran público de jazzófilos, es gracias a la radio; a heroicos productores y conductores que se rifan sin miramientos, que han picado piedra (a veces gratuitamente) para que la señal no salga del aire.

Entre estos personajes, obviamente, destacan los pioneros, aquéllos que han logrado sobrevivir a través de las décadas en todo el país. Y fuimos con ellos para que nos dijeran cómo lo han hecho en medio de la dictadura del mercado; y para echar un vistazo a la escena jazzística a escalas nacional e internacional.

Les hicimos tres preguntas a cada uno: 1. ¿Hay alguna fórmula o algún secreto para que un programa de jazz dure tanto tiempo al aire?; 2. ¿Qué ves de nuevo en el jazz internacional?; 3. ¿Qué te llama la atención actualmente del jazz en México? Y nos respondieron:

Álvaro Suárez, Esta noche… jazz (primera transmisión: febrero de 1988. Monterrey, NL) Opus 102, XHOI, 102.1 FM, www.radionuevoleon.com.mx.

1. Más que una fórmula, y pese a que no haya tanta afición al jazz en Monterrey, ni tantos músicos como hace 20 años, uno lo hace por querer compartir algo de buena calidad. Damos recetas de chefs de alto nivel. Así es el jazz. Tiene que ver mucho eso, que tengas ese espíritu de compartir; si no lo desarrollas, no puedes durar en un programa de este tipo. Y debes estar inmerso en el ámbito, hacer entrevistas con los músicos… algunos son un poquito aislados, otros son más abiertos. Ellos saben que esto no es negocio, pero lo han hecho una forma de vida. Si no estás totalmente inmerso en esta actividad, si no te motivas tú solo, esto no funciona.

2. Me he dado cuenta que la nueva generación aprovecha mucho la electrónica como auxiliar creativo, los recursos muy electrónicos que los hace sonar distintos. De pronto, con la generación de 15 a 30 años, siento que hay un deseo de crear un sonido no distinto, sino muy diferente. Creo que hay una tendencia a fusionar de más.