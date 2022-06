Deben dar opciones quienes atacan el arribo de médicos cubanos

obre los señalamientos de miembros del gremio clínico nacional de que no están en contra de la contratación de médicos cubanos, mientras cumplan con los requisitos , quiero expresar que ciertamente es complicado y resulta difícil para alguien que estudió en una ciudad tener que irse a trabajar en poblaciones lejanas, en entidades donde impera la inseguridad y falta de insumos médicos.

Por ese lado tienen algo de razón los galenos, pero ese es un problema de muchos años y ellos nunca se manifestaron en este tenor. Además el problema principal es la poca cantidad que existe de médicos generales y especialistas, ese punto no lo tocan.

Es claro que la posición de estos médicos, los mejor posicionados, en lugar de reprochar la decisión, deberían presentar un programa para solucionar la situación. Estos galenos representan los más finos ejemplares del periodo neoliberal... no aportan nada, sólo critican y atacan.

Héctor Heredia González

Insta a Lorenzo Córdova a que permita auditoría en el INE

Respecto a la nota de Fabiola Martínez publicada en La Jornada en la que el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) se queja de las críticas que le ha hecho AMLO en las mañaneras, es importante señalar que el Presidente ha asumido su obligación de informar a la población ante el descrédito y falsedades de algunos medios de información.

Si Lorenzo Córdova se siente agraviado, lo insto a que permita una auditoría verdaderamente independiente sobre toda su gestión como presidente del INE. Su silencio o negativa a ello equivaldría a admitir su responsabilidad a todo lo expuesto en las conferencias matutinas.

José Lavanderos

Exige a transportistas mejorar servicio antes de que suban sus tarifas

No es justo que quienes ofrecen un pésimo servicio de transporte, a quienes parece que no les importa la seguridad de sus pasajeros y que suelen correr como bólidos por calles de baja velocidad o que les da igual el tiempo de sus usuarios y se mantienen inmóviles en ciertos puntos de sus rutas hasta llenarse –ambas conductas realizadas de acuerdo con su conveniencia–, quienes conducen unidades en mal estado y que se averían a menudo por falta de mantenimiento, que llegan a ser agresivos con los pasajeros y con los conductores que coinciden con ellos en sus rutas, que cobran de más y no lo estipulado por las autoridades, se atrevan a exigir un aumento en sus tarifas y para ello decidan colapsar el tránsito en la Ciudad de México.

Antes, habrá que exigir a los transportistas que operan en la capital y su zona conurbada que brinden un servicio de calidad, que ofrezcan buen trato a los usuarios y pongan fin a los vicios que vienen arrastrando desde hace años, en pocas palabras, que demuestren que en verdad merecen un incremento de las tarifas.