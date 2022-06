Voy a revisar

La alcaldesa dijo no estar enterada de la firma de ese contrato. Incluso aseguró que no existe, y si alguien se atrevió a hacerlo sin consultármelo, voy a tomar medidas porque acabo de dar vehículos y por supuesto que las Suburban no son un vehículo utilitario. Aclaro: yo no estoy en esa renta; sin embargo, su servidora sí utiliza una, primero porque es un vehículo que ya estaba; segundo, los lineamientos de seguridad de su servidora son diferentes, pero voy a revisar, y si se autorizó lo voy a quitar .

Mientras, por adjudicación directa, el síndico Rafael Leyva Pérez adquirió una Suburban High Country 2022, según el contrato de compraventa con la empresa Motores de Tijuana, SA de CV, número ADQ-2022-AD-016, -2022-Ad-016.