Viernes 3 de junio de 2022, p. 3

El instinto es el protagonista de la novela negra Lobo, sostiene la escritora Mónica Rojas (Puebla, 1983); ese impulso, junto con el miedo y la conciencia, generan reflexiones incómodas a través de figura del boxeador Lupe El Lobo Quezada.

En entrevista con La Jornada, la autora relata que al concluir la narración se dio cuenta de que la figura central no era Lupe, sino su intuición y sus miedos: Mucho de la ternura de este personaje proviene de un instinto sumamente primitivo de supervivencia y del manejo de sus temores .

Una de las líneas del texto resume la importancia de estos elementos: El boxeo más que un deporte es el arte de domar el instinto y controlar el miedo .

La narradora dedicó el libro al miedo, “porque para un mundo tan desconocido como el del boxeo y su conexión con las mafias, como periodista y escritora, en algún momento mi vida corrió riesgo. En esa experiencia, conociendo el mundo ignorado del boxeo, pensé: ‘Algo bueno tiene que salir de aquí’. Y salió Lobo, así que espero que sea bueno”.

El volumen, publicado por Nostra Ediciones y presentado este jueves, reflexiona en torno a un personaje que “no se subió al ring nada más porque sí, sino llevado por una serie de condiciones. En la vida real, a los boxeadores les pasa exactamente lo mismo, muchos de ellos ni siquiera tienen necesidad económica, pero les encantan los guamazos”.

La escritora poblana avecindada en Suiza recuerda que habló con “muchos boxeadores, tanto profesionales como amateurs, para entender esta situación. Me parecía bastante simple la respuesta de que es por dinero. Me doy cuenta, justamente conectado a la ternura, de que la mayoría, si no es que todos, tenían infancias sumamente difíciles, no necesariamente vinculadas con la pobreza, sino con la violencia, el maltrato y el abuso.

“Algunos me dicen: ‘Cuando me subo, no estoy golpeando al contrincante, estoy golpeando a mi padrastro’. Es decir, llegan a ser muy niños algunos de ellos en el ring. Toda esa ternura, este instinto primitivo de supervivencia, dónde se puede reflejar mejor que ahí, donde estamos viendo cómo se están agarrando a golpes; incluso se pueden matar, y aplaudimos. La frontera entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, se difuminan.”

La también embajadora de Save The Children refiere que ha conversado con mujeres que han leído la novela y le preguntan por qué el personaje Celeste es tan rogona . Eso ya es una reflexión. O por qué otra es tan pasiva. En el caso de los hombres, lo mismo: ¿por qué Lupe es tan macho?, y con esa pregunta ya valió la pena .