ace una eternidad, en compañía de unos amigos de trabajo, seleccionaba en uno de los mejores (y el más antiguo) restaurante del DF, la Hostería de Santo Domingo, el menú de mi pitanza de ese día. Mientras decidía entre un cocido de res con tuétanos o unos bistecitos al metate, llamados también pacholas, fui a lavarme las manos y al regreso descubrí en un rincón a un solitario comensal que hacía anotaciones en una pequeña libretita. “Disculpe que lo interrumpa –le dije–, pero el señor Ortiz Tejeda me pidió que le sirviera de su parte una copa, ¿qué está usted tomando? Porque como la va a pagar el licenciado Ortiz, ahora sí le vamos a servir del bueno”. ¡¿Cómo dice?! Gritó, al tiempo que se enderezaba y me veía a la cara. La suya cambió de reclamo a sorpresa y luego a gusto y reclamó: ¡Maldecido Carlos!, ¿por qué me embromas? ¡Claro que te acepto la copa, pero te la tomas conmigo! Se inició y desarrolló la plática como siempre, al menos conmigo: Julio no era un expositor, sino un cuestionador. Fiscal que, con la sola formulación de una pregunta, te imponía la carga del relato y de la prueba. Lejos estaba del rol de predicador. No buscaba audiencia, sino narradores, espías, testigos, traspuntes o apuntadores. Era un fraile que hacía de cada plática un confesionario. Siempre oidor de la audiencia … universal. Si en la plática, que él siempre programaba, te perdías (voluntaria o intencionalmente), él te regresaba al buen camino (el que era de su interés), de manera suave o tajante. Julio Scherer, enemigo número uno de la Omertá.