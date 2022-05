Ap

Periódico La Jornada

Lunes 30 de mayo de 2022, p. a12

Londres. Gran Bretaña se está preparando para una fiesta con tropas montadas, oraciones solemnes y una manada de corgis mecánicos que bailan.

Esta semana, con cuatro días de pompa y pompa, ese país celebrará los 70 años de la reina Isabel II en el trono, en el centro de Londres. Detrás de las bandas de música, las fiestas callejeras y la aparición planeada de la anciana monarca en el balcón del Palacio de Buckingham se esconde un impulso para demostrar que la familia real sigue siendo relevante después de siete décadas de cambios.

La monarquía no es elegida, por lo que la única forma en que un rey puede demostrar su consentimiento no es a través de las urnas, sino de la gente que sale a la calle , dijo Robert Lacey, asesor histórico de la serie The Crown. Y si el monarca aparece en el balcón y saluda y no hay nadie allí, ese es un juicio bastante definitivo, pero cuando se trata de Elizabeth, ha sido todo lo contrario , agregó.

Los integrantes de la realeza, a veces criticados por no estar en contacto con la Gran Bretaña moderna, quieren demostrar que su apoyo proviene de todas las partes de una sociedad que se ha vuelto más multicultural en medio de la inmigración del Caribe, el sur de Asia y Europa del Este.

Como parte del desfile de jubileo, los bailarines de la comunidad afrocaribeña de Londres se disfrazarán de flamencos gigantes, cebras y jirafas para volver a imaginar el momento de 1952 cuando la princesa Isabel se enteró de que se había convertido en reina mientras visitaba un parque de juegos en Kenia. Otro grupo recordará el matrimonio con el príncipe Felipe en 1947 y celebrará bodas en todo el Commonwealth con bailes al estilo de Bollywood.