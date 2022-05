La pérdida del primer set no pareció hacer reaccionar a Nadal, quien tuvo que levantar dos puntos de quiebre para evitar otro golpe de Auger-Aliassime. Ese juego cambió la dinámica del partido, porque el español ganó confianza, su derecha comenzó a entrar y cometió apenas errores para igualar (6-3).

Lejos de su mejor nivel, Nadal se apuntó también el tercer parcial (6-2) y luego aprovechó dos bolas de quiebre para quedar a un sólo set de los cuartos de final. Sin embargo, su rival reaccionó en el cuarto, rompiendo dos veces de inicio el saque y cerrando 6-3 en el marcador.

Con la presión encima, el número cinco del mundo se esmeró con su servicio y atacó al canadiense con golpes muy largos en el quinto para definir la victoria.

“No comencé bien el partido. En el primer set no logré convertir todas las oportunidades que me creé. En el tercer set jugué mejor, pero el inicio del cuarto ha sido difícil. Él tiene un gran servicio (194 km/h de media con el primer saque) y yo no lograba devolverlo. Contra Djokovic sólo sirve jugar muy bien", asumió tras el final.

Ahora, Nadal enfrentará en cuartos de final al número uno del mundo, Djokovic, quien antes doblegó al argentino Diego Schwartzman (16°) por 6-1, 6-3 y 6-3. En nueve encuentros entre ambos en Roland Garros, el balance favorece al mallorquín 7-2, aunque el serbio ya lo derrotó en la misma instancia en 2015 y en las semifinales del año pasado.

Por otra parte, el alemán Alexander Zverev (3°) y el español Carlos Alcaraz (6°) superaron sus respectivos compromisos. En femenil, las estadunidenses Coco Gauff (23°) y Sloane Stephens (64°), así como la canadiense Leylah Fernandez (18°) y la italiana Martina Trevisan (59°) se clasificaron a octavos.