Ya no importa el contenido sino la forma y ésta es poner a cuatro personajes de etnias diferentes y no estoy seguro de que sea lo mejor , explica el intérprete egresado del Centro Universitario de Teatro (CUT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La visión de Harold Torres es crítica respecto a esta circunstancia que obliga a las grandes producciones, sobre todo de Hollywood, a incluir en el elenco a un latino, a otro de color y un asiático, un tema que debe discutirse, pues es preocupante ya que es ponerle palomita a la cuestión moral . Lo que más importa, en todo caso, sería permitir que estos personajes se representaran a sí mismos de la manera que mejor les parezca y no como marca la industria, pero no.

Con distribución de Diamond Films México, Asesino sin memoria se estrenó en la cartelera mexicana el 12 de mayo pasado y es la tercera película más vista, tras sumar 419 mil espectadores y recaudar 28.4 millones de pesos tras dos semanas de exhibición.

Luego de trabajar con Campbell, un director veterano —con 77 años de edad y una veintena de largometrajes en su haber, entre ellos 007: Golden Eye (1995), 007: Casino Royale (2006) o La leyenda del zorro (2005), le quedó muy presente el impresionante nivel de energía que maneja, pues es el primero en llegar al set y el último en irse, pues todo el tiempo está trabajando. En otra ocasión, recuerda, en una noche no acabaron de filmar unas escenas muy complicadas y ya muy tarde llevaban apenas dos séptimas partes completadas y tuvieron que volver la noche siguiente para terminarlas.

Era una escena muy difícil en la que yo llevaba la batuta. Lo interesante es que después venían partes muy pequeñas donde decía cosas simples, pero estaba tan agotado que me tomé cinco cafés y ni así me lograba levantar, en cambio Martin, que estaba en las mismas circunstancias que yo, estaba entero , explica el protagonista de series como Run Coyote Run, Texas Rising o Zero Zero Zero.

El mismo profesionalismo encontró entre sus compañeros de reparto, pues quitando la parte romántica de ser alguien que creció viendo las películas de todos ellos, se percató de que, independientemente de que es cine de Hollywood, Asesino sin memoria era una película de bajo presupuesto para ellos –aunque de muy alto presupuesto para los estándares mexicanos– y todos se adaptaron a esas condiciones, utilizando los mismos campers que se utilizan en México, no de tres pisos ni con lujos .

Los tres fueron increíbles conmigo y la convivencia fue genial porque estuve tres meses filmando en Sofía, Bulgaria. También conviví mucho con Ray Fearon, un actor de la Royal Shakespeare Company y me interesó mucho su forma de entrarle al rodeo, con una técnica vocal impresionante , afirma el actor.