–Sí, es buena pero no hay tanta apertura para nosotros. Vemos los nombres de los ya reconocidos. Lo que hace falta es una apertura mayor a los jóvenes y al público en general. En la primera mitad del siglo XX, sí hubo un proyecto en el que la cultura, la historia y la educación resultaron fundamentales. José Vasconcelos logró vincular a la sociedad con el conocimiento, el arte, la cultura. No dudo que actualmente se estén generando ese tipo de proyectos, pero siento que tendría que haber mayor apertura a las nuevas generaciones y a sus propuestas.

Hace años que leemos los mismos textos de los mismos autores, el mismo tipo de historia de bronce. ¿A qué me refiero con ello? Nos entregan ya digerido lo que el gobierno quiere que aprendamos.

–¿Por qué no proponen a nuevos autores, pintores, grabadores entre ustedes mismos?

Fernando: No es que falten jóvenes autores, lo que ocurre es que cuesta mucho trabajo darnos a conocer por la falta de difusión. El compañero Rodrigo escribió unos cuentos maravillosos que valdría la pena leer y no logra publicarlos. No es por falta de ganas, es que llegar a las altas esferas de editoriales, periódicos y revistas es imposible sin un padrino. Tanto el apadrinamiento como la apertura de una buena editorial son inalcanzables para un joven autor.

–¿Han concursado?

–Sí, y las autoridades culturales, que podrían darte una palmadita o un apoyo, no se abren ni oyen, y mucho menos nos dan espacio. Cuando eres joven quieres que alguien te dé algún norte, un consejo, que te diga qué te falta, que te muestre el camino. Quienes tienen un nombre ya no te voltean a ver. A veces sólo necesitas que revisen tu trabajo para orientarte, pero los famosos ni siquiera aceptan recibirlo. No soy crítico. No tengo tiempo. Busque a otra persona . Te dan la espalda o de plano te mandan a volar.

–Fernando, en mi época Octavio Paz, Carlos Fuentes, Fernando Benítez, Rosario Castellanos fueron muy accesibles, muy generosos. ¿A quiénes recurren ustedes?

Fernando: Es complicado llegar a los que aún viven... Tampoco hay instituciones que apoyen. Y cuando llegas, no recibes una respuesta satisfactoria, ni la certeza de que han leído tu texto. Si aceptan ver tu fólder o los bocetos y hasta el óleo que pintaste, no hay respuesta. Por eso buscamos una palanca. Hemos acudido a todas las convocatorias, concursos y bienales, pero el jurado escoge a sus amigos o a los hijos de sus amigos.

–¿Son indispensables las recomendaciones?

–Sí, y nosotros no conocemos a nadie... Nos volcamos mucho al pasado para tener una buena cimentación, una raíz. Los jóvenes necesitamos ver lo que se hacía antes para entender lo que vamos a hacer ahora. Documentamos las artes en un momento histórico de México y vimos que en la época posrevolucionaria (de los años 20 a los 50) no sólo los muralistas tuvieron oportunidad de viajar al extranjero, sino hasta Los Fridos, pero ahora los jóvenes de hoy no tienen nada.

–Mi percepción, Fernando, es que ahora hay mucho más que antes. La Secretaría de Cultura, la UNAM, la UAM, el Politécnico, el Inbal y otros abren sus puertas... Son más generosos que nunca...

Rodrigo: Hace años, hablamos con Felguérez y con Vicente Rojo, ambos muy amables, pero sin herramientas para permitirnos difundir nuestro trabajo. Por tanto, en lo que se refiere a pintura, después de Cuevas, Felguérez y Rojo ya casi no han salido creadores y quienes antes triunfaron se empiezan a morir. No son ellos (los pintores consagrados o los best sellers) quienes abren la puerta porque no tienen la llave. Lo difícil es acceder a galerías y a editoriales. No hay críticos de arte ni críticos de literatura, no hay nada.

Lydia: Nos miran hacia abajo y sólo se enfocan en los consagrados. Ningún crítico literario lee nuestros manuscritos...

Fernando: Tal vez los consagrados o que ya la hicieron abracen a los que no tienen acceso a galerías, pero jóvenes como nosotros, sin contactos, sin visibilización , no tenemos posibilidad de darnos a conocer...

–¿Ni con las redes sociales?

–El problema es que todo es negocio. Para que te conozcan hay que invertir. Puedes escoger la vía de la autogestión; juntar a amigos con un interés similar y hacer un proyecto, pero sin luz verde, mejor morir.