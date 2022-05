De la Corresponsalía

Periódico La Jornada

Sábado 28 de mayo de 2022, p. 3

Guadalupe y Calvo, Chih., Desde este punto en lo profundo de la Sierra Madre Occidental, enclavado en el llamado Triángulo Dorado, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no estigmatizar a los pobladores de esta región y se comprometió ante ellos: No los vamos a dejar de apoyar , por lo que anunció que los programas sociales continuarán, y de ser necesario aumentarán, hasta el fin de su administración.

“No me gusta, me molesta que le llamen el Triángulo Dorado, y ojalá entre todos busquemos la forma de llamarle: ‘el triángulo de la gente buena y la gente trabajadora’ o ‘la región de la buena vecindad’, o algo así. Pero ya hay que cambiar eso porque aquí hay mucha bondad, mucha gente buena, trabajadora, no hay que estigmatizar ninguna zona”, planteó el mandatario.

En esta zona convergen los límites de Sinaloa, Durango y Chihuahua, pero es considerada un epicentro del narcotráfico bajo control del cártel de Sinaloa.

Luego de su conferencia matutina, realizada ayer en Culiacán, López Obrador se trasladó en helicóptero junto con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (Morena), hasta este punto de Chihuahua, donde fue recibido por la mandataria local María Eugenia Campos (PAN). No fue convocado el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres (PAN), debido a la veda electoral por la próxima elección en esa entidad.