Sábado 28 de mayo de 2022, p. 9

París. El Real Madrid se juega contra el Liverpool la posibilidad de conseguir su decimocuarta Liga de Campeones en París, donde –en caso de ganar– hasta nueve de sus jugadores (Gareth Bale, Karim Benzema, Nacho Fernández, Dani Carvajal, Isco, Marcelo, Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos) podrían hacer historia y sumar cinco títulos, cifra que los colocaría entre los jugadores más laureados del club e igualarían a su ex compañero Cristiano Ronaldo, quien ha levantado el entorchado en cinco ocasiones.

Ambos conjuntos se medirán en una final de Champions por tercera vez y la segunda en cuatro años. La historia dice que el favorito es el Madrid, pero no me importa , desafió el alemán Jürgen Klopp, técnico de los ingleses. No sé cómo me sentiría si ganáramos. Ahora sólo pensamos en luchar mucho y competir. Nosotros no podemos comprar el nivel de experiencia que tienen ellos, pero es nuestra tercera final en cinco años, no vamos mal .

Ningún otro club europeo ha jugado tantas veces una final de este torneo como el Madrid, que además lo hará por quinta ocasión en los últimos ocho años y por primera vez desde 2018, cuando cerró su ciclo histórico de tres títulos consecutivos. El cuadro dirigido por Carlo Ancelotti no ha perdido ninguna de las siete finales que ha jugado desde que alzara la séptima en Ámsterdam, en 1998, y pusiera fin a una sequía de 32 años en el viejo continente.

En las horas previas a la final, Ancelotti se mostró optimista respecto a las posibilidades de su equipo, afirmando que la cara de sus dirigidos le da mucha confianza .