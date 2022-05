H

oy anunciará el Presidente de México su decisión respecto a la Cumbre de las Américas, a la que no se ha invitado a Nicaragua ni Venezuela y en la que tal vez se pretenda dar espacio a una voz de Cuba, no necesariamente de su presidente, aunque éste ya anunció que no iría, así lo invitaran.

Tal cumbre, que se realizará el mes entrante en Los Ángeles, bajo el auspicio de la administración Biden, ha tenido como protagonista discordante al presidente López Obrador, quien con oportunidad advirtió que no iría a tal encuentro si no iban todos los países del continente: inclusión, en lugar de exclusión, como paso hacia una nueva relación de Washington con la pluralidad americana, planteó el tabasqueño.

La apuesta andresina ha tenido dos efectos inmediatos: la Casa Blanca ha tratado de regresar al redil al Presidente mexicano, sobre todo a partir de gestiones del tan preocupantemente asiduo visitador de Palacio Nacional, el embajador-interventor Ken Salazar; por otra parte, la postura de AMLO ha tenido eco en otros mandatarios de Centro y Sudamérica, dándole una relevancia que podría consolidar un liderazgo regional.

La respuesta que dé hoy Palacio Nacional tendría que ser un prodigio de buena política para no lastimar o dejar resentimiento en las partes concurrentes: Biden y los intereses que realmente mandan en Estados Unidos podrían considerar un exceso obradorista el cumplir su advertencia de no ir si había la exclusión (que ya está confirmada); a su vez, los países que se han sumado a la postura mexicana podrían sentirse abandonados en un lance trascendente.

López Obrador es un ser político con gran creatividad, acostumbrado a momentos cruciales que suelen potenciarlo. Por el bien de la nación, es de desearse que encuentre una fórmula eficaz para salir adelante en este dilema.