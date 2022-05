Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 27 de mayo de 2022, p. 7

Depeche Mode, originalmente producto del movimiento musical inglés New Romantic, se convirtió, luego de cuatro décadas, en la quintaesencia del synth-pop y electro-pop.

Desde 1980, año en que se fundó a la fecha, se ha erigido como la banda sonora de la película personal de millones de melómanos.

Este grupo, que ha vendido más de 100 millones de discos en el orbe y que desde 2020 es parte del salón de la Fama del Rocanrol, se fragmentó ayer tras la muerte, a los 60 años, de Andrew Fletcher, miembro fundador.

Estamos conmocionados y llenos de inmensa tristeza a causa de la muerte prematura de nuestro querido amigo, miembro de la familia del grupo , indicó Depeche Mode en un comunicado.

Moda Rápida (como se traduce su nombre del francés) es uno de los primeros grupos basados en el uso de sintetizadores que, en su trayectoria, ha desarrollado desde club dance hasta pop rock alternativo. Muchos diyéis y grupos de música electrónica han sido influidos por sus canciones.

Depeche Mode debutó con Photographic, incluida en Some Bizarre Album, que los llevó a la disquera Mute Records, donde comenzaron a firmar los éxitos Dreaming of Me, New Life o Just Can’t Get Enough, que hicieron del disco completo Speak and Speal todo un éxito.

Tras ello, abruptamente Vince Clark deja al grupo (para formar a Yazoo y luego a Erasure) y su lugar lo ocupó otro gran tecladista, Alan Wilder, el único que era músico de academia.

De ahí, inicia el viaje en vertical de Depeche Mode, con la publicación de muchos discos (vendió más de 100 millones en el mundo), infinidad de conciertos y, sobre todo, creando como se dijo, el soundtrack de vida de una o dos generaciones de escuchas.

Gore, Gahan, Wilder –quien años más tarde dejó a la banda– y Fletcher hicieron con su música una forma de ser, una manera de vestir y de ver un mundo de vanguardia.