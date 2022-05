Juan Ibarra

Ringo Starr y retirarse son dos conceptos completamente incompatibles desde la percepción del baterista de 81 años que formó parte de Los Beatles en la década de los sesenta. Soy un músico, no me tengo que retirar. Mientras pueda sostener estas baquetas, tengo un trabajo. Tal vez toque blues, pero así es como es. Es parte de nosotros los músicos , detalló el inglés en conferencia de prensa virtual desde el Casino Rama, en Canadá a punto de iniciar su gira por Norteamérica junto a su banda All-Starrs.

“Creó que fui inspirado a los 13, y eso nunca me dejó: el sueño, la alegría, y entonces empecé a tocar. Desde ese entonces sólo he querido ser baterista; estuve en un par de buenas bandas, amo tocar. Regresando hasta mi madre en esta larga línea, en la que empezamos en el grupo de Liverpool a tocar cerca de casa, ella me dijo: ‘sabes hijo, siento que eres más feliz cuando tocas’, y en el interior lo soy, simplemente lo amo”, recordó el músico.

Por eso, Starr todavía se siente emocionado ante la idea de volver a subirse a los escenarios. Para mí de eso se trata: tocar y tener un público. Hace mucho tiempo nos prensentábamos en bodas, en cualquier lugar que pudiéramos con tal de poder tocar como banda. Fue la primera vez que tuvimos que pasar por esto , señaló el ex beatle.

Los dos años y medio que pasó sin tocar fueron difíciles para Ringo, pero también lo ayudaron a descubrir otros intereses y habilidades. Recuerdo los días en que me sentía triste, quería estar afuera, pero no se podía. Y todavía ahora llevo mi mascarilla y hacemos eso, nos tenemos que ayudar , dijo.

Empecé a pintar

En la pandemia tenía que hacer algo, además de ir al gimnasio temprano todos los días, así que empecé a pintar , relató el baterista. Algunas de las obras pictóricas que surgieron del aislamiento del músico fueron llevadas al formato NFT, o Token no fungible, que sirve para crear archivos digitales únicos e indivisibles. Debido a la polémica alrededor del tema, el músico ha sido criticado, razón por la que aclaró que pagó los impuestos de carbono establecidos para dicha práctica.

Ni siquiera está ahí, es sólo una fantasía en tu computadora. Estoy por ahí viendo mi pintura y ahora otros pueden hacer lo mismo. Así que para dar el siguiente paso, hay algunas que están a la venta, y ese es más o menos el fin de la línea de autobús , explicó el baterista. Además de incursionar en la pintura, Ringo también tuvo la oportunidad de tocar y componer música en un contexto sui generis para su estilo de vida regular.