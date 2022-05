Merry Macmasters

Lunes 23 de mayo de 2022, p. 8

En El guiño de la Medusa, monumental óleo sobre mármol, Peñalta, nombre artístico de Alan Jorge de Rosenzweig (Ciudad de México, 1963), libera seres y personajes que representan la vida prehistórica y la actual atrapados en los misterios de la roca. Algunos de estos reptiles, caninos, aves y simios, además de seres humanos, son más evidentes que otros, ya que el artista juega con la indefinición.

A veces hay rostros inacabados que me hubiera encantado completar; sin embargo, la naturaleza no me lo permitió y entendí que no debía concluirlos. La naturaleza impone sus condiciones y uno trata de armonizar con ello. Mi misión e intención como artista es respetar los lineamientos de la naturaleza , expresa Peñalta con motivo de la exhibición de El guiño de la Medusa en el vestíbulo del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, para el que fue creada.

Esta pintura, realizada en el peculiar estilo de Peñalta, es su primer encargo público y una de sus obras más grandes, ya que mide 191 por 298 por 1.7 centímetros, y pesa cerca de media tonelada. Colocarlo en el vestíbulo del Instituto de Geología fue toda una hazaña dada la fragilidad de la pieza.