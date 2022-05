La maravillosa Swinton enfatizó lo importante que es la película en estos momentos: Es peligroso cuando sólo tienes una historia, cuando la gente no puede escuchar ninguna otra. Aquí es cuando las cosas se van en picada muy rápido. Se trata de mantener los oídos de las personas abiertos y curiosos, porque es de esa historia de la que tenemos que alejarnos. Es muy apropiado ver esta película desde diversos ángulos, incluyendo el debate sobre si involucra fuerzas sobrenaturales o no. Con ese sentimiento hay que mantener nuestros oídos y corazones abiertos. Es lo que realmente importa .

No elijo papeles, elijo personas

También aclaró: “No elijo papeles, elijo personas, siempre lo he hecho así y me ha funcionado muy bien. ‘Si no está roto, no lo arregles’ y eso es algo que no voy a cambiar ahora”. Con su usual parsimonia continuó revelando, como anécdota curiosa, su primer encuentro con el director: “Hace exactamente cinco años fui invitada a un almuerzo en Cannes por su celebración número 70. Me sentí muy tímida pues no conocía a nadie y frente a mí se sentó alguien a quien no reconocía e iniciamos una conversación muy bonita. Recién a los quince minutos me di cuenta que era George Miller. Nos hicimos amigos muy cercanos. Después de un año me envió un script. Para entonces ya conocía su trabajo y por eso fue importante para mí conocerlo en su contexto”, concluyó.