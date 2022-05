U

no de los títulos más esperados de Cannes, al menos por quien esto escribe, ha sido Three Thousand Years of Longing ( Tres mil años de espera), la más reciente realización del australiano George Miller, conocido por su creación de la franquicia de Mad Max. Exhibida fuera de competencia, la película trata sobre una estudiosa de narrativa (la ubicua Tilda Swinton) de viaje en Turquía que descubre a un genio (Idris Elba) dentro de una botella, quien le ofrece concederle tres deseos a cambio de su libertad.

No es, desde luego, un remake de Aladino sino una reflexión sobre la necesidad de contar historias, según han señalado los críticos, pues el genio le cuenta a la mujer tres relatos sobre su pasado para tratar de convencerla de sus buenas intenciones. Sin embargo, no hay consenso de opinión. Hay quienes elogian su arrojo temático, pues como escribe Peter Debruge de la publicació Variety, “…el mayor logro de la película es capturar nuestra imaginación y mantenerla por la mayor parte de dos horas, retándonos a anticipar lo que sigue.”

En cambio, Tim Grierson de la publicación Screen señala que “Si bien Miller se ha reunido con los magos técnicos que le dieron forma a Furia en la carretera, esas secuencias (los flashbacks) se ven más trabajosas que virtuosas. Además, Tres mil años…empieza a volverse repetitiva, con Idris Elba y Tilda Swinton volviendo a cada rato a su cuarto de hotel, resumiendo cada vez las consecuencias de su última reminiscencia.”