Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 22 de mayo de 2022, p. 25

Miles de adolescentes de 12 a 14 años, acompañados por sus padres y tutores, acudieron a la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, en Iztacalco en busca de la vacuna contra el covid-19, por lo que se formaron bajo el sol de tres a cuatro horas en una fila que parecía laberinto, pero sin que se registraran tumultos ni incidencias.

A las 16 horas, cuando estaba previsto cerrar la macrosede, continuó el servicio. El corte de las autoridades capitalinas en ese momento sumaba más de 7 mil 986 personas inmunizadas y en la hilera sobre la acera del Viaducto Río de la Piedad había otros cientos, a pesar de los 31 grados de temperatura que se registraban. El inmueble cerró alrededor de las 18:30.