as recientes revelaciones de que el ex presidente Donald Trump consideró lanzar misiles contra territorio mexicano, supuestamente para atacar a los centros operativos de los cárteles en el país, no sólo demuestra su desequilibrio mental, sino también la precariedad de las relaciones entre Estados Unidos, México y América Latina. Según el nuevo libro del ex secretario de la Defensa estadunidense, Mark Esper, en su último verano en la Casa Blanca, Trump comentó que si atacamos a los laboratorios ilegales de la droga en México nadie sabría que fuimos nosotros .

Esper, quien fue despedido en el otoño de 2020, ocultó las ideas absurdas y belicosas de Trump para incluirlo en su libro que se publica este mes. No obstante, fue obvio que durante su presidencia Trump formuló muchas propuestas absurdas, incluyendo la inyección de cloro para curar el covid, que México pagaría por el muro en la frontera, que los molinos de viento causaban el cáncer o que él ganó las elecciones de 2020, entre otras.