Las especulaciones sobre quién será invitado abundan desde que Cuba denunció a fines de abril haber sido excluida de los preparativos. Varios líderes señalaron que no asistirán a menos que se permita la asistencia de todos los gobiernos regionales.

No estaba claro si La Habana aceptaría la invitación, que de acuerdo con la fuente consultada por Ap sería extendida a alguien del Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla para asistir como observador, mas no como participante pleno, y ésta no se extendería al mismo ministro Bruno Rodríguez.

La discusión se ha centrado en permitir una presencia cubana en la cumbre de Los Ángeles por debajo del nivel del presidente, Miguel Díaz-Canel, o canciller del país, pero está en una etapa temprana y no se ha tomado una decisión, dijo la fuente a Reuters.

La Casa Blanca aún no ha tomado una decisión final sobre la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, declaró un funcionario al diario Miami Herald. El viceministro cubano de Asuntos Exteriores, Carlos Fernández de Cossi, señaló a Reuters que Estados Unidos hace un esfuerzo desesperado por imponer su voluntad al resto del hemisferio occidental al determinar qué países deberían ser invitados a la próxima cumbre.