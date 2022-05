Lo que me conmovió fue que conocí a muchos niños que habían sido extraídos de sus familias por maltrato evidente, y que continuaban aferrados a ellas, contra la justicia , explicó la directora.

La directora necesitó cuatro años y medio para elaborar esa historia compleja, en la que la violencia sexual no aparece en ningún momento, y sí un doloroso proceso de reconstrucción emocional para Dalva (Zelda Samson).

Dalva grita, se debate, y lanza: no es su culpa, yo estoy con él porque quiero .

Zelda Samson tenía 11 años cuando vio el anuncio de casting y pensó en presentarse, con la autorización de sus padres.

Y sin embargo, asegura que no quiere ser actriz, sino astrofísica.

Ya está hecho, hay otras cosas en la vida , explicó.

Pero reconoce su emoción al ver la película por primera vez en Cannes.

Su interpretación recuerda a la de otras jóvenes que deslumbraron en Cannes, como Émilie Dequenne en Rosetta (1999).

Con el ceño permanentemente fruncido, la mirada hosca, Dalva se escapa una y otra vez del hogar en busca de su padre.

El momento de la verdad llega con el rencuentro en la comisaría.

Durante mucho tiempo, el padre no existía en el guion, reconoce Nicot. Pero me topé con un muro, porque Dalva vive en una negación tan poderosa que me dije que sólo un encuentro con el padre podía sacarla (de esa negación) , explicó.

Para mí, los monstruos no existen. Él es un hombre que ama a su hija. Mal, pero la ama , indica.

Para Zelda, interpretar esa escena desgarradora con el actor Jean-Louis Coulloc’h supuso también el momento clave, en el que se metió en la piel de Dalva.

Emmanuelle me pedía que para esa escena mostrara cólera, pero en realidad sólo alcanzaba a estar triste , explicó la joven.