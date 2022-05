De la redacción

Periódico La Jornada

Sábado 21 de mayo de 2022, p. 5

Junto a un video en el que la conductora de Televisa Paola Rojas está entrevistando a Eugenio Derbez acerca de su participación en la cinta CODA, Emilio Azcárraga Jean, presidente del grupo televisivo, respondió al actor y comediante acerca de sus declaraciones sobre estar vetado de la empresa.

“Neta, @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee, aquí tu entrevista”, publicó en Twitter, Azcárraga haciendo referencia a frases propias de los personajes de Derbez.