E

l lunes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que durante su visita a Cuba se firmó un acuerdo de salud que incluye la contratación de más de 500 médicos de la isla para enfrentar el déficit que tiene nuestro país, en particular en las zonas más vulnerables; el envío a aquella nación de médicos generales mexicanos para formarse en especialidades y la importación de la vacuna cubana contra el covid-19 para aplicarla en niños.

El mandatario refirió que México tiene déficit de médicos generales y especialistas debido a las políticas neoliberales que dejaron fuera de la educación pública a miles de aspirantes a estudiar medicina, y también señaló que en ocasiones el problema para llevar servicios de salud a la población no es la falta de hospitales, sino de profesionistas que deseen trabajar en los ubicados en zonas con altos índices de pobreza.

En respuesta, representantes de más de 30 colegios, asociaciones y federaciones de médicos especialistas publicaron una carta dirigida al Presidente, en la cual rechazan la intención de contratar a los galenos cubanos por considerarla una falta grave en contra de los profesionales de la salud de México . Además de estimar como agravio para el gremio médico mexicano la decisión del gobierno federal, afirmaron que los médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes y carecen del aval de los colegios de profesionistas .

La reacción de las organizaciones médicas ha sido retomada y magnificada por los políticos y los medios de comunicación de la derecha mexicana, en una verdadera exhibición de la histeria contra la revolución cubana que caracteriza a esos grupos. De manera vergonzosa, la animadversión hacia el régimen de la isla se ha antepuesto a las necesidades de millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios de salud, sea por la falta de profesionales o por la negativa de éstos a laborar en las comunidades donde se requiere su presencia.