El gobierno de Estados Unidos no ha enviado las invitaciones formales a la Cumbre de las Américas que se celebrará en junio en Los Ángeles, expresó ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por lo que aún no hay una decisión definitiva sobre si el presidente Andrés Manuel López Obrador asistirá o no a California.

Ebrard manifestó, en entrevistas con medios locales, que la decisión final sobre si el presidente López Obrador asistirá o no a la Cumbre se tomará cuando se reciban las invitaciones.