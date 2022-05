Señalaron que la invitación para acudir al acto protocolario ni siquiera fue de la secretaria, Delfina Gómez, sino de su equipo de asesores. No hubo interés por hacer de este acto un espacio real de escucha, abierto a la diversidad de corrientes del magisterio .

Los maestros inconformes también se movilizarán en las principales ciudades del país como parte de su ruta estratégica de lucha, pues señalaron que no basta con que se quite lo punitivo a la mal llamada reforma educativa, pues sigue vigente todo su proyecto de educación neoliberal y de inseguridad laboral, con la llamada ley Usicamm .