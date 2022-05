Agrega que el objetivo de la autosuficiencia alimentaria se contrapone al hecho de que sólo se apoya a los pequeños agricultores –cuya cosecha, en su mayoría, es para consumo familiar–. Los medianos, que son fundamentales, pues son los que abastecen a la población urbana, no son tan ricos como para que no requieran el subsidio . La producción no ha bajado, pero tampoco se ha incrementado. Era de esperarse que la política de autosuficiencia no jalara, que no tuviera buenos resultados y, ante el entorno internacional, es momento de revisarla , apunta.

Todos los productores contribuyen a asegurar el abasto de bienes básicos, pero debería haber un enfoque hacia reactivar programas que incentiven la cosecha de mercancías primarias. El mundo está enseñando que no deberíamos tener dependencia alimentaria , dice Luis Fernando Haro, director del Consejo Nacional Agropecuario.

Antonio Turrent, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, refiere en entrevista que, en el caso del maíz, los rendimientos en el norte del país no podrán subir más, la alternativa es ampliar la superficie de cultivo de riego en el sureste. Desde hace 30 años, he propuesto que, abriendo al riego tierras agrícolas, y en superficies de entre 1 y 2 millones de hectáreas se pueden tener rendimientos de 15 toneladas por hectárea en el ciclo otoño-invierno , asegura.