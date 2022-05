D

esconocido por la mayoría de la población mexicana, el litio se convierte en el tema del día. Aunque esto no quiere decir que no se haya descubierto ni registrado mucho tiempo atrás y, por supuesto, que no se haya estudiado y pensado en un mineral con importante futuro para el país. Se utiliza en farmacología y en otras aplicaciones industriales, de forma que no se piense que es un descubrimiento reciente.

En artículos anteriores, para este medio y otras publicaciones, como la revista digital Tribuna Comunista, abordamos el tema del litio, desconocido para la mayoría de la población.

Por su relevancia como generador de energía limpia, surgen espontáneamente expertos y expertas sobre los yacimientos de litio. Son diversas las técnicas de procesamiento en los países que lo han utilizado desde hace tiempo. Tal vez en México no estamos al día en los adelantos en técnicas de exploración y extracción ni en lo relacionado con la infraestructura y maquinaria más avanzada; sin embargo, la capacidad tanto de obreros mineros como de ingenieros especializados, lo resolverá.

Donde no existe una legislación clara y contundente, los yacimientos de cualquier mineral corren peligro de ser extraídos clandestinamente, lo que traería mayores conflictos económicos, políticos, sociales y diplomáticos. Ya conocemos de lo que son capaces las empresas rapiñadoras.

Además de contar con las leyes existentes, el senador Napoleón Gómez Urrutia sugiere que la protección de nuestros recursos debe considerarse la más amplia posible, sin dejar resquicios que permitan el robo legal . Ya tenemos experiencia en la violación a contratos y acuerdos. La mayoría de las empresas que han invertido –mexicanas o extranjeras– contaron con autorización, abierta o encubierta, de los gobiernos neoliberales.

Para nadie es un secreto que mineras, canadienses sobre todo, han abusado de la extracción de minerales. Estuvieron bajo la protección de convenios comerciales y contratos espurios que han dejado en la indefensión a la minería mexicana y en especial a la base trabajadora.

Las 238 empresas que operan con inversión extranjera han logrado ganancias extraordinarias, no sólo por el valor de los minerales que se llevan, sino por lo poco que dejan en el país: sueldos, impuestos, prestaciones laborales y otras ganancias por incumplimiento de compromisos. No sabemos si las cantidades de minerales declaradas sean las registradas en los documentos oficiales. Por ejemplo, cómo registrar verazmente las cantidades de litio que se llevan las empresas chinas para extraerlo de las arcillas que refinarán.