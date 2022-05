Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 8 de mayo de 2022, p. 4

La Habana. Ayer por la noche arribó a Cuba el presidente Andrés Manuel López Obrador para una visita oficial. Es el último punto de su gira por Centroamérica y esta isla. Su presencia en La Habana patentiza la nueva etapa en las relaciones bilaterales inaugurada en 2018 tras los altibajos ocurridos durante el llamado periodo neoliberal, como define el propio mandatario a las casi cuatro décadas previas a su llegada al poder.

A las 19:27 horas arribó la aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana que transportaba al mandatario mexicano acompañado por su esposa y del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. En la pista ya lo esperaba el canciller cubano Bruno Rodríguez, quien le dio la bienvenida oficial. Poco después, la Banda de ceremonias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas interpretaron una pieza musical en honor de López Obrador como parte de una recepción protocolaria que no se prolongó más de diez minutos.

A través de sus redes sociales, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ofreció la bienvenida a su homólogo: “Bienvenido a #Cuba, querido presidente @lopezobrador. Su visita estrechará los lazos de amistad entre nuestros países, que ya son entrañables porque superan el tiempo y los desafíos para instalarse en el alma de nuestros pueblos. #3Cuba y México, #Amlo en Cuba”.

La agenda de López Obrador para este domingo será intensa, destacando un encuentro privado con el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, quien entregará la Orden José Martí al presidente de México. En la agenda se incorporó la firma de un convenio entre la secretaría y el Ministerio de Salud de ambos países y la ofrenda floral en el monumento a José Martí, en la Plaza de la Revolución.

Histórica y emblemática relación que en los últimos sexenios osciló entre acercamientos protocolarios y episodios diplomáticos que llevaron al distanciamiento, particularmente bajo los gobiernos panistas. El arribo de López Obrador al gobierno abrió la puerta para restaurar los lazos diplomáticos, de amistad y cooperación entre ambas naciones, y este domingo se refrendarán con el presidente mexicano en La Habana.

Acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, así como de los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda, el mandatario se reunirá en privado hacia el mediodía con su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel y, más tarde, habrá un encuentro ampliado con las comitivas de ambos gobiernos.

Será el tercer encuentro de ambos mandatarios luego del par de visitas de Díaz-Canel a México en octubre de 2019 y en septiembre de 2021. En esta última, López Obrador tuvo la deferencia con el presidente cubano de invitarlo a hablar en el Zócalo capitalino durante la conmemoración de la Independencia nacional.

En esa ocasión, y como lo dice en cada oportunidad, López Obrador condenó en su discurso las acciones históricas contra Cuba y llamó respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo, porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro; si tuviera éxito, se convertiría en un triunfo vil, pírrico, canallesco, aunque es algo que no parece probable .