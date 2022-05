No llores más el árbol madre / Sus hojas emergen en mis dibujos / Las risas pierden competencias / Resurgen los globos en mi sangre / Ya no llores mamá / Que los libros se mojan / Los cafés se hacen amargos / El ventilador se descompone / Las fiestas electrocutan / Y esta belleza tuya crea burbujas en el aire /

No llores por la lluvia mamá / Que las vacaciones se escapan / Y mi infancia se esfuma / Ya no llores mamá / el hielo de tu voz acuchilla / cobran nombre mis penas / Los conejos no salen del sombrero / Tu río desdibuja la escuela / es alberca interminable y yo sin flotadores /

No llores más madre / Que tu rostro desaparece / En el enigma del tiempo / Ya no llores mamá / La casa se nubla de patos / Las preguntas se ponen de rodillas/

Ya no llores mamá / Tus ojos de niña / Aparecen en la Luna / Ya no llores mamá / Que tus lágrimas / Se mezclan en la sopa / No llores más mamá / Los rizos que te contienen / Humedecen los fantasmas / Las manos que ocultan tu mar / Rompen el sonido de los ángeles /

No llores mamá por la noche / Refugio de tus ahogados / No llores, no llores, no llores… / Tu melodía se come al amor / Destruye los carruseles / Destierra mi pubertad / No llores madre por el humo / Su fuego me lleva al precipicio / Consuelo de astronautas /

No llores mamá / Que tu agua empaña mis verdades / Derrite los chocolates / Censura los patines / Te cubre de soledades / No llores mamá porque me vaya / Que tus hadas se escapan / Y el bosque desaparece / Mamá no llores más / Que tu corazón de maga destroza el atardecer /

No llores por escaparme / Los aeropuertos se comieron mi adolescencia / Fui al entierro descalza / Así que ya no llores mamá / Por la niña que perdiste / Ni por la hippie ni la teatrera / Aquí reina la mujer / Esperando que no llores más / Antes de que la vida / Se vuelva tu tempestad / Y no puedas mirarme más /

(Poema de Acoyani Guzmán)

https://huergayfierro.com/animalario/

infanciadestinoes@gmail.com