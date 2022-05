Alondra de la Parra, con una exitosa carrera que abarca la fundación de la Orquesta Filarmónica de las Américas a los 23 años, compositora del disco Mi alma mexicana en 2010, ha tomado la batuta en prestigiosas agrupaciones en Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, Brasil, Suecia, Rusia, España y Austria.

Empero, la historia de Olé México no fue tan sencilla. Mane de la Parra escuchó a Pitingo cantando en México Currucucucú palomay alucinó. Había llorado y me fui a verlo. No me conocía y le expliqué que dos hermanos locos tenían un proyecto y lo querían dentro , confesó.

Tuvieron que pasar cinco años, porque la pandemia los retrasó. Sin embargo, el covid-19 les abrió una oportunidad creativa, buscaron a cuatro arreglistas capaces de interpretar la idea de esta compleja fusión y todo fue saliendo, analizó Alondra.

Los arreglistas, el australiano Gordon Hamilton, el rusoestadunidense, Lev Ljova, el costarricense Paul Rubinstein y el español Marco Godoy.

Para que la fecha no termine en un simple lanzamiento, ya se puede ver un adelanto de este exquisito disco, con la versión de Hasta que te conocí, en las voces de Lila Downs, Buika y Pitingo.