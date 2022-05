Russell amagó desde la tanda inicial con la segunda posición, sólo superado por Leclerc, pero con la sensación de no haber dejado todos los argumentos sobre el tra-zado. El británico de 24 años guardó lo mejor para la segunda práctica, que estuvo marcada por las interrupciones y las banderas rojas.

La primera, en el arranque, fue de Valtteri Bottas (Alfa Romeo), y las dos siguientes pertenecieron a Carlos Sainz y Nicholas Latifi (Williams) dejando la sesión en apenas 40 minutos de la hora prevista.

El enjoyado Hamilton

Hamilton, heptacampeón de la Fórmula 1, se manifestó contra las normas de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) sobre las perforaciones corporales, al presentarse con todas las piezas de joyería que pudo ponerse y sugirió que está dispuesto a no correr debido a las medidas.

El británico llegó al paddock con un atuendo de mezclilla con varios botones abiertos en su camisa de manga larga que mostraba al menos cuatro collares apilados. Apareció más tarde con su camiseta Mercedes luciendo al menos tres relojes y con cuatro anillos en cada mano. También tiene aretes y un piercing en la nariz.

No pude ponerme más joyas hoy , dijo Hamilton, quien aseveró que cuando conduce el auto sólo tengo mis aretes y mi piercing en la nariz, que no me puedo quitar .

El piloto recibió finalmente una prórroga para este Gran Premio y el siguiente en España, pero deberá retirarse los metales incrustados, considerados un riesgo en caso de accidente.