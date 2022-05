▲ Ambos boxeadores se declararon listos para el combate en el T-Mobile Arena . Foto Afp

“Tengo suficiente experiencia y suficiente poder, velocidad, calidad de boxeo para pelear contra los mejores. No me molesta que apoyen a Canelo. He dedicado toda mi vida a este deporte y gané muchas veces. ¿Por qué no debería hacerlo esta vez?”, ironizó el ruso.

Álvarez, también de 31 años, suma por su parte 57 victorias (39 nocauts), dos empates y una única derrota, sufrida ante el estadu-nidense Floyd Mayweather júnior por puntos en 2013.

El mexicano es uno de los boxeadores con mayor poder de convocatoria para los aficionados. De hecho, fue capaz de reunir a 73 mil aficionados en el AT&T Stadium de los Vaqueros de Dallas hace un año.

Para la pelea esta noche, los organizadores estiman que se rozará el lleno en el T-Mobile Arena, con capacidad para 20 mil espectadores. A diferencia de otros rivales a los que ha enfrentado el jalisciense, Bivol no intentó adueñarse del show con agresiones o ataques verbales, exhibiendo serenidad y confianza en todo momento.

En su regreso a la división y convertido en monarca indiscutible de los supermedianos, Canelo podría llevarse una bolsa acumulada de hasta 70 millones de dólares, el pago por evento más grande de su carrera, según estimaciones. El tapatío firmó un nuevo acuerdo este año con la empresa Matchroom, el cual le otorga 85 millones de dólares garantizados por dos combates, el de esta noche y la probable tercera pelea contra el kazajo Gennady Golovkin con fecha todavía por confirmar en septiembre, de acuerdo con el diario Marca.