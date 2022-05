H

oy la CDMX vivirá una experiencia extrasensorial con la presencia en vivo del super sexteto de Melbourne, Australia, King Gizzard & the Lizard Wizard, el cual, formado en 2011, ha forjado un culto global indie, debido a su maestría para combinar elementos de distintas épocas que van de la exploración sonora a la explosión sicodélica guitarril de los años 60 y 70, al space rock de sintetizador, de modo que su ascendencia pasa de filón por el sonido progresivo de la Mothers of Invention (1964-1975) de Frank Zappa al sonido contemporáneo y volátil de los deschavetados Flaming Lips, aunque con menos humor que el de ambas referencias, con más actitud hedonista, viajera y frenética: el placer por la experimentación, el vuelo surfeado por encima de las texturas y los ataques instrumentales gozosos, ya sea aplicando micro-tonalismo, jazz-rock, o hasta metal. Su versatilidad es amplia y su paleta tímbrica es profusa como una mina sin fin, lo cual es demostrado de manera prolífica al editar en la última década varios discos por año.

Y aunque para 2016 ya tenían siete discos editados, fue en ese año que empezaron a figurar a escala internacional con el gran Nonagon Infinity ; sin embargo, su año de despegue fue 2017, en que editaron cinco álbumes: entre otros, el extraordinario Flying Microtonal Banana , el Polygondwanaland y el Gumboot Soup. En 2019 siguieron dando guerra con dos discos más y muy buena posición en todos los festivales, mas su gloria fonográfica volvió en 2021 con los magníficos L.W. y Butterfly 3000 (reseña de ambos en Ruta Sonora: https://bit.ly/3KM77Gz): el primero, lleno de acordes disonantes con influencia de música tradicional del medio oriente y norte de África, harto rock progresivo y stoner en las liras eléctricas, pero algo de folk con acústicas arpegiadas, sintes cósmicos y muchos matices, al punto de sentirse un tanto místico; el segundo es bastante más electrónico, donde los teclados analógicos juegan un papel central sobre ritmos mecánicos, motóricos, bastante kraut, aunque también un tanto dream-pop, con melodías suaves, funkie-flotantes.

En 2022, el espíritu de aventura del combo comandado por Stu Mackenzie, prosigue con Omnium Gatherum, nada mal, pero bastante más flojo que sus trabajos previos. Aquí hay hasta rapeo, soul, chill-wave, pero nada de rock. Todo es más pop y liviano, casi no hay guitarras eléctricas, aunque no abandonan del todo su esquizofrenia y calidad habituales. Con todo, aunque se agradece la búsqueda y sus ejecuciones siguen siendo impecables, no logran un concepto macizo sino muchas ideas sueltas que no cuajan del todo.