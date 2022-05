E

n medio de versiones falsas y, al parecer, con el desconocimiento de personajes del más alto nivel, el secretario de Gobernación entregó el jueves 28 de abril al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la iniciativa, firmada por AMLO, de reforma constitucional en materia electoral. Es una ensalada mixta, lo que por sí mismo podría ser ventajoso a la hora de negociar el apoyo opositor, cediendo en las porciones que AMLO no considere esenciales. La larga exposición de motivos, escrita en un lenguaje con frecuencia ofensivo a los poderes públicos y organismos autónomos, clasifica los contenidos en: 1. Financiamiento de partidos políticos (art. 41); 2. Acceso de los partidos políticos a radio y televisión (art. 41); 3. Unificación de las autoridades electorales administrativa y jurisdiccional (varios arts.); 4. Conformación del INEC (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas) en remplazo del INE (arts. 41 y 99); 5. Elección mediante listas por entidad federativa y reducción del número de personas legisladoras; 6. Voto electrónico (art. 35); 7. Reducción de integrantes de congresos locales. Los temas torales son el 4 y el 5. El procedimiento para la elección de personas legisladoras es todo lo contrario a las versiones falsas que circularon antes: en vez de eliminar las diputaciones plurinominales, elimina las de mayoría relativa en los 300 distritos electorales (que desaparecen). Lo que instituye son 300 diputaciones y 96 senadurías de representación proporcional (o sea, plurinominales) derivadas de listas y cómputos en cada entidad federativa (EF). Cada partido o coalición presentaría su lista para cada EF. Las candidaturas independientes quedan en un limbo, igual que el sistema de votación (¿el ciudadano elige una lista o vota por un candidato?). Tampoco se define el tamaño de las listas que tendría que variar por EF (en Campeche que sólo elegiría 2 diputada(o)s, las listas tendrían que ser de dos solamente, mientras en el Edomex las listas tendrían que ser de 40). La propuesta conlleva un avance sustancial (su lado luminoso) al eliminar las subrepresentaciones y sobrerrepresentaciones del procedimiento híbrido actual que combina la representación proporcional con la de mayoría por distrito. Cada partido/coalición obtendría, en principio, en cada EF, un % de legisladore(a)s igual a su % de votos en ella. Su participación en la CdeD sería (casi) igual a su participación en la votación nacional. Pero la cara oscura de este avance luminoso es que habría un cambio fuerte en la relación entre legisladora(e)s y población. Actualmente lo(a)s de mayoría relativa se identifican como representantes de la población del distrito en el que ganaron, lo cual los acerca a la población. Suelen tener casas de atención en el distrito, la población acude a ellas/ellos para que resuelvan problemas locales y presentan informes anuales de labores. La(o)s diputada(o)s plurinominales actuales no tienen este sentido de identidad local. Con el modelo electoral de la iniciativa, se perderá el sentido de identidad de los de mayoría relativa. La unidad de referencia, la EF para la lista de candidato(a)s, es demasiado amplia para producir cercanía y conocimiento personal.