De la redacción

Periódico La Jornada

Viernes 6 de mayo de 2022, p. 9

La próxima Palma de Oro honoraria, dedicada a las personalidades artísticas destacadas tanto en su faceta artística como en la humanitaria, será entregada al actor estadunidense Forest Whitaker en el próximo Festival Internacional de Cine de Cannes.

Hace 34 años, asistir a Cannes por primera vez cambió mi vida, y me confirmó que tomé la decisión correcta al dedicarme a encontrar conectividad en la humanidad por medio del cine. Siempre es un privilegio regresar a este hermoso festival tanto para proyectar mi propio trabajo, como para inspirarme con muchos de los más grandes artistas del mundo. Y me siento increíblemente honrado de ser celebrado como parte del trascendental 75 aniversario , expresó Whitaker acerca de su reconocimiento.