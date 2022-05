E

n la parte final de su discurso en Paraíso, Tabasco, ante trabajadores de las empresas que participan en la construcción de la refinería Dos Bocas, el presidente Andrés Manuel López Obrador convirtió el dominical Día del Trabajo en una alegoría beisbolera futurista.

Mánager indiscutido del equipo llamado Cuarta Transformación (4T), el primer tabasqueño del país presumió el roster disponible (la plantilla de jugadores): Tenemos como cinco pícheres abridores, mujeres y hombres, y como diez cerradores, mujeres y hombres, y todos tiran más de cien millas, pura recta .

No hay duda de la identidad de tres de los pícheres abridores : uno de ellos, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, estaba en el mismo acto en Tabasco, como mandatario real que en los hechos sigue siendo (Carlos Manuel Merino siempre ha sido su suplente); Claudia Sheinbaum, un tanto desubicada ante la aparición vigorosa del citado AA, que pinchó el globo de la apariencia de ser la favorita de Palacio (lo cual no necesariamente es malo para la gobernadora; más le ayuda no estar siempre en la delantera) y Marcelo Ebrard, quien el mismo domingo confirmó su inclusión entre los destapados al ir a hacer campaña a Hidalgo, en el marco de la elección estatal, y a corear con entusiasmo el estribillo que rima honor con Obrador.

¿Quiénes serían, entonces, los otros dos abridores ? No pareciera haber buen ánimo en Palacio Nacional para el senador Ricardo Monreal ni para el diputado federal Gerardo Fernández Noroña. Hay quienes extienden la mirada hacia las secretarias de Economía, Tatiana Clouthier, y de Energía, Rocío Nahle. En el rubro de los gobernadores, fuera de la Ciudad de México, no parece haber nadie susceptible de entrar a la plantilla de abridores que tal vez, lo cual en política no tiene por qué ser una aberración, podría terminar siendo un quinteto de tres.