Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de abril de 2022, p. 8

Los Ángeles. La respuesta de Hollywood al cambio climático incluye donaciones, protestas y otras formas de activismo, pero aparentemente no aborda el problema desde su propio oficio.

Sólo una pequeña porción de las producciones de ficción, 2.8 por ciento, usa palabras relacionadas con el cambio climático, según un nuevo estudio de 37 mil 453 guiones de cine y televisión de 2016-20. Una guía para tratar de cambiar esta tendencia se publicó ayer.

Good Energy: A Playbook for Screenwriting in the Age of Climate Change (Buena energía: una guía para escribir guiones en la era del cambio climático) fue creado con los comentarios de más de 100 guionistas de cine y televisión, dijo Anna Jane Joyner, editora en jefe de la guía y fundadora de Good Energy, una consultora sin fines de lucro.

Un gran obstáculo que encontramos fue que los guionistas asociaban las historias sobre el clima con las del apocalipsis , expuso en una entrevista. El objetivo principal de la guía es expandir el menú de posibilidades... a una gama más amplia de cómo podría presentarse en la vida real.

Entre aquellos que dieron fondos para el proyecto están Bloomberg Philanthropies, Sierra Club y The Walton Family Foundation.

Numerosas celebridades han hecho sonar la alarma sobre el cambio climático, incluidos Leonardo DiCaprio, Jane Fonda, Don Cheadle y Shailene Woodley. DiCaprio protagonizó Don’t Look Up (No miren arriba), la película de 2021 nominada al Óscar sobre un cometa que se aproxima a un planeta indiferente como una metáfora para el peligro de la apatía ante el cambio climático.

Enfoques menos extremos

La guía pide a los guionistas y ejecutivos de la industria que consideren una variedad de enfoques menos extremos, mencionó Joyner, e incluye ejemplos y recursos.