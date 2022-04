Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de abril de 2022, p. 7

Bandas y solistas indígenas de Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán enriquecen la escena musical de México con propuestas en lenguas zapoteca, maya, purépecha y zoque a ritmo de rap, rock, pop, balada y pirekua, entre otras fusiones alternativas.

Los músicos de pueblos originarios han enfrentado en su desarrollo y trayectoria desde discriminación hasta la satanización del género al que se dedican incluso al interior de sus comunidades.

Presentarán sus propuestas en la edición número 8 del Encuentro Nacional De Tradición y Nuevas Rolas, que será inaugurado hoy en el Museo Nacional de Culturas Populares y tendrá conciertos, de entrada gratuita, el sábado y domingo en el Parque de Cultura Urbana, ubicado en la tercera sección del Bosque de Chapultepec.

Cosijopii Ruiz, junto con Antonio Sánchez y Carlos Lenin Pacheco, integra la agrupación Juchirap, originaria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Contó que esta agrupación tiene ocho años de “hacer rap-bilingüe, en español y zapoteco, porque nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta tierra y llevar el mensaje que nuestros ancestros nos han dejado, a través de la música.

Escribimos las letras y las grabamos, pues somos independientes; entre los obstáculos que tuvimos en un principio estuvieron cómo empezar el grupo y de qué forma hacer música sin recursos, porque somos parte de un barrio peligroso. En ese entorno fue muy difícil para nosotros, sobre todo en un lugar donde no se escuchaba rap, que era muy satanizado y hacerlo en zapoteco, todavía más.

Recordó: Había gente que no creía en eso y decían que lo que hacíamos no estaba bien, porque no aportábamos nada a la cultura zapoteca. Lo cierto es que hemos seguido adelante haciendo nuestra música con buenos resultados .

Por su parte, el guitarrista y compositor Damián Martínez, de la banda Sak Tzevul (Relámpago), originaria de la cabecera del pueblo tsotsil de Zinacantán, Chiapas, comentó que son creadores del concepto batzi-rock o rock de los pueblos indígenas, con 25 años de trayectoria, lapso en el cual se han presentado en escenarios nacionales e internacionales.

Su ecléctico rock mexicano incorpora cantos en lenguas indígenas y castellano que hablan de leyendas ancestrales bajo una mezcla acústica y electrizante de melodías que van desde el rock clásico con inflexiones autóctonas que evoca, con sus sones, el concepto tradición-modernidad, característico de los pueblos del México pluricultural, hasta la música popular actual .

Damián, junto con sus hermanos Enrique y Francisco, fundó el grupo. “La idea desde un principio fue cantar en la lengua del pueblo, que no se acostumbraba; además, quisimos dar dignidad a la juventud de nuestra generación, porque nos tocó una época muy racista hacia la gente que emigraba desde nuestros pueblos a las ciudades; los jóvenes se sentían avergonzados cuando llegaban a esos lugares por hablar otra lengua, tener otra cultura.

“No creo –sostuvo– que esta situación se haya solucionado, porque en San Cristóbal o las ciudades cercanas a los pueblos indígenas todavía hay racismo. Nuestra idea, simplemente ha sido ser rebeldes, humanos y soñar.”

Puntualizó: Actualmente se escuchan criterios racistas hacia los pueblos indígenas, se burlan, incluso se mofan de que haya bandas de rock; cuando me preguntan, cuál ha sido el mayor obstáculo en la carrera de Sak Tzevul, siempre digo que es la ignorancia en el país, porque el racismo es producto de ello, no tiene que ver con preparación cultural o intelectual de las personas. De hecho hay profesionistas, incluso con doctorado que siguen viendo despectivamente la cultura de los indígenas .