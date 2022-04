Éste se dio cuenta de que las lozas procedían de ese lugar de Azerbaiyán Occidental y recomendó al Museo Británico y a otros museos europeos no comprarlos, porque era una colección única que no debía ser dividida y que tenía que devolverse a su país de origen , cuenta Hassanzadeh. El propietario iraní de las piezas opinaba distinto y no quería devolverlas.

“En 2008, la policía suiza requisó los objetos. El caso fue a los tribunales. El arqueólogo francés Remy Boucharlat, que dirigió las excavaciones en Irán, confirmó que la ‘colección tiene una identidad’”, declaró el museo de Teherán.

El procedimiento legal se alargó más de una década, salpicado por presiones diplomáticas de Irán y una querella del Museo Nacional en 2015, pero finalmente, el 20 de diciembre de 2020, la colección nos fue devuelta , dijo Jebrael Nokandeh, curador de la pinacoteca de Teherán.

Otra saga jurídica concluyó en octubre de 2019 cuando el museo abrió una exhibición de 300 tablillas de arcilla con escrituras cuneiformes recuperadas desde Estados Unidos. Otras piezas ya han sido repatriadas sin tantas complicaciones.

Nokandeh, que también es arqueólogo, explicó que un descendiente de un ciudadano francés que vivió en Irán durante la Segunda Guerra Mundial le dijo el año pasado en París a un asesor cultural iraní que tenía una colección de antigüedades iraníes .

Las 29 piezas, fechadas desde la Edad de Bronce hasta el periodo islámico, están ahora expuestas en el museo, que continúa su pelea por recuperar artefactos perdidos o robados de la rica historia del país.