Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de abril de 2022, p. 3

Encontrar en el cuerpo otras posibilidades, que no sólo sean la perfección que muchas veces exige la danza, ha motivado a la coreógrafa y danzaterapeuta Diana María Fernández a crear propuestas que logren una conexión con el público de manera sensorial, como es el caso de la obra Caronte, que se presentará del 22 al 24 de abril en el Teatro Raúl Flores Canelo, del Centro Nacional de las Artes.

En entrevista, la directora de la compañía Sensodanza comenta que siempre ha tenido el interés de encontrar diferentes propuestas de movimiento que el público pueda recibir. Nos interesa mucho esta conexión con el público para que pueda reflexionar corporalmente a lo que proponemos. No nos vamos tanto por el lado estético, como sucede con la danza, pero al ser danza contemporánea se nos presenta un abanico muy amplio de opciones de cómo nos sentimos y cómo reacciona el cuerpo cuando tenemos una emoción .

Sobre la obra Caronte, Fernández explica que, a partir de la pandemia, el tema de la muerte y el duelo marcó a muchas personas y, con el fin de abordar esa situación, recurrieron a la mitología griega. La propuesta retoma el mito de que las almas debían atravesar el río Aqueronte para llegar al otro lado y no quedarse vagando en el río de ánimas. El montaje reflexiona acerca de este recorrido y desarrolla lo que sucede durante esta transición de la que nadie tiene certeza.

“Me llamó la atención que en la pandemia todos estuvimos cerca de varios duelos y, al estar en el encierro, nos cuestionamos el destino y por qué nos morimos, y por eso la propuesta está más apegada a la muerte.

En México, pensamos que existe una relación sana con la muerte, pero a raíz de la pandemia y de los casos que han llegado a la asociación de Sensodanza de fallecidos, nos confirma que no estamos cercanos a ese tema, aunque la manera de relacionarnos no debería ser tan ajena porque también hablamos de la vida, que es lo único que tenemos asegurado .

La directora de Sensodanza explica que Caronte es una manera poética de acercarnos a un tema, de hablar de cómo los griegos desde esta propuesta de la barca y de las Moiras ayudan a recoger las almas, pero también de cómo reflexionamos nosotros en nuestra vida .

En el montaje se utiliza multimedia, que permite entender ese recorrido de las almas por el río y cómo se despiden. El propósito es acercar a los espectadores un poco más a la vida y a una perspectiva de la muerte como algo humano y natural para construir otra forma de enfrentarla.

Me parece importante que exista en la propuesta una conexión con las sensaciones, porque muchas veces vamos a ver danza y no se asemeja a nada, y el espectador no logra conectarse porque es demasiado ajena a su realidad. En Sensodanza, nos interesa mucho estar conectados con el momento escénico, trabajar esa empatía entre el espectador y nosotros y que no se sientan tan alejados de la danza, posiblemente este es uno de los problemas de porqué los teatros nunca se llenan, y no es porque no se entienda, sino porque está muy lejos de nosotros , expresa Fernández.

Sensodanza es una compañía independiente de danza experimental fundada en el año 2000 por la coreógrafa y danzaterapeuta Diana Fernández. Desde entonces, su trabajo tiene un enfoque social y con fines terapéuticos en sectores vulnerables y desfavorecidos por la sociedad.

Una de las características de la agrupación es que articula el valor terapéutico de la expresión con un lenguaje coreográfico y lo pone al alcance de personas que no se relacionan con la danza. Me interesó la danza terapéutica porque veo esa capacidad del cuerpo de tener otro lenguaje y de encontrar realmente un acceso al inconsciente de los pacientes por medio del cuerpo y del movimiento .

Caronte, que se estrenó en Oaxaca en 2021, se presentará el viernes 22 de abril a las 20 horas, sábado 23 a las 19 horas y domingo 24 a las 18 horas en el Teatro Raúl Flores Canelo del Cenart (avenida Río Churubusco 79, esquina Calzada de Tlalpan, colonia Country Club Churubusco).