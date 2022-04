En un recorrido, se vio a personas que se manifestaron porque el titular del Ejecutivo siga con su mandato porque ha ayudado a los adultos mayores y él no ha hecho tan mal las cosas; ha tenido errores, pero no tantos como los antiguos presidentes , mencionó la señora Estela al depositar su papeleta en el Centro de Salud Francisco J. Balmis, en Iztapalapa.

Esa limitante llevó a la gente, sobre todo a la de la tercera edad, a dar vueltas y vueltas para ubicar la que le correspondía; tal fue el caso de don Erick, de la colonia Asturias, quien acostumbraba a ir a una ubicada en un parque, pero ahora tuvo que participar en la escuela Andrés Quintana Roo porque nadie sabía darme razón .

Situación similar enfrentó Isabel, quien acudió a una casilla en el estacionamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico, en avenida Cuauhtémoc: Mi hermana vino temprano y resulta que me mandan a la que está cerca de la iglesia del Sagrado Corazón y ahí voy .

Doña Mary dijo: Tuve que caminar muchísimo para encontrar mi casilla porque en Benito Juárez compactaron los distritos electorales, a diferencia de otros procesos, como si quisieran que no votáramos, pero lo hicimos antes de nuestras actividades cotidianas .

En la colonia Educación, en Coyoacán, siete secciones se aglutinaron en tres casillas, lo que generó confusión, pérdida de tiempo y molestia, sobre todo entre las personas mayores ante las malas respuestas de la gente del INE para que los orientara , comentó Ofelia Sánchez.

La mujer agregó que el INE está bien rudo, porque sus listas no coinciden con las del Instituto Electoral de la Ciudad de México y la gente no sabe votar y las remiten a buscar la casilla que les corresponde en su celular o en Internet, cuando se trata de gente mayor que no tiene un aparato inteligente o no sabe buscar en una computadora .

En algunas hubo una copiosa participación, mientras en otras se detectó moderada afluencia, como en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En una jornada que se declaró si novedad, se registraron algunos incidentes y denuncias, como la detención de Héctor Moreno Martínez, líder coordinador de proyectos de servicios funerarios de la alcaldía Miguel Hidalgo –gobernada por el PAN– por intentar robarse las boletas electorales del centro de votación que concentraba las secciones 5010, 5004, 4996 y 5006.