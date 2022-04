U

no de los hombres del siglo XX que me han parecido admirables es Franklin Roosevelt, ex presidente de Estados Unidos, quien, entre otras cosas, fue electo cuatro veces para ocupar la máxima gubernatura de su país y lo transformó de una situación de pobreza verdaderamente difícil –conocida como la Gran Depresión– en la nación más rica y poderosa del planeta, al término de la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente, tal modificación fue incompleta, en la medida en que no pudo y ni siquiera trató de eliminar el racismo dominante ni la explotación de los países centroamericanos y del Caribe. De manera particular, me parece importante recordar que al iniciar dicho conflicto histórico, su país y él mismo fueron reacios a involucrarse en esa guerra, a la cual fueron obligados con el ataque japonés a Pearl Harbor.

Como muchos estadunidenses, Roosevelt fue un hombre ajeno a la violencia y al imperialismo, lo que se reflejó de manera integral en su autoría para la formación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en la formulación del compromiso de que al final de esa guerra todas las naciones europeas dieran independencia a sus colonias en África y Asia (Conferencia de Yalta, febrero de 1945), con el objetivo de que se convirtieran en naciones independientes, de acuerdo con la decisión de sus ciudadanos. Desafortunadamente, su muerte, ocurrida dos meses después de esa conferencia, permitió que otros estadunidenses con ideas contrarias a las suyas se hicieran del poder y procedieran a tratar de dominar físicamente a Vietnam, Camboya, Irán, el Congo; y económicamente a Europa, Japón y Corea del Sur, sometimiento que en muchos casos ha perdurado hasta hoy. La creación, en 1949, de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico del Norte) por iniciativa del propio Estados Unidos, luego del fin de la guerra de Corea, constituyó la antítesis de la ONU, en la medida en que su objetivo era el enfrentamiento a la Unión Soviética y a sus aliados del este de Europa (Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Hungría y Bulgaria) dando lugar a la guerra fría, la cual duró hasta 1990, año en el que la Unión Soviética terminó desmembrándose, con la consecuente pérdida de poder de Rusia, quizás a consecuencia de su fracaso al pretender invadir y dominar Afganistán.

En todos estos años, los sucesivos gobiernos de Estados Unidos han mantenido la pretensión de convertirse en la capital de un imperio planetario, dirigido no por las administraciones de ese país, sino por las industrias armamentistas nacidas en él, para las cuales las guerras han sido un gran negocio, luego de las enormes utilidades que obtuvieron en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente en Vietnam, donde, ciertamente, a Estados Unidos no le fue nada bien, pero sí a esas empresas. Esto nos explica por qué, luego de la desaparición de la Unión Soviética, los estadunidenses se inventaron enemigos en países árabes como Irak, Irán y Afganistán, vendiendo, además, grandes cantidades de armas en las naciones africanas, convirtiéndose así en el enemigo natural de la paz. En este contexto, no podemos olvidar los grandes negocios que algunas de estas empresas hicieron en nuestro país, vendiendo armas a los cárteles mexicanos de las drogas y al mismo tiempo al Ejército, promoviendo así una guerra absurda, con más de un cuarto de millón de muertos, de la cual Felipe Calderón fue el principal responsable, conflicto que aún está lejos de terminar.