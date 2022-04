M

añana, por primera vez, un presidente mexicano pondrá su mandato a revisión en las urnas y los ciudadanos asistiremos a validar un compromiso con el proyecto de futuro colectivo que simboliza. Lo que sucederá este domingo es una creación neta de legitimidad a la mitad de un sexenio. Será la primera vez que se refrende la facultad de gobernar de un Presidente de la República y, también, en que los ciudadanos reafirmen su responsabilidad en la construcción del interés general y de la continuidad en el futuro del país, eso que llamamos soberanía. Tiene esa profundidad y su valor no puede ser leído desde la despolitización. Los mismos que amenazaron con revocar el mandato del Presidente allá por el pandémico 2020, que luego llamaron a quitarle la mayoría en el Congreso, ahora anuncian que no participarán en este acontecimiento histórico. Están en una deriva solitaria.