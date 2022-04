Yolanda Chio

Sábado 9 de abril de 2022, p. 22

Monterrey, NL., La audiencia inicial donde se analizaría si se vinculaba a un segundo proceso al ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, fue aplazada hasta el próximo domingo, debido a problemas de salud del ex gobernador. La entrevista programada para las 14 horas de ayer, a fin de analizar la acusación de la Fiscalía Anticorrupción por abuso de autoridad se inició una hora después; el juez de control oral Juan Ortiz Pintor declaró un receso y al regresar, a las 17 horas, la defensa de El Bronco informó que éste presentaba problemas de salud. Además, en el penal 2 de Apodaca, donde está recluido desde el 15 de marzo, acusado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del delito de uso de recursos de procedencia ilícita durante su campaña presidencial de 2018, el ex mandatario fue visitado por su equipo médico. La noche del jueves sus abogados informaron que el cambio de uno de sus medicamentos le ocasionó diarrea, insomnio y náuseas. Ante ello, el juzgador aplazó la audiencia para el domingo a las 9 de la mañana, y el 12 de abril deberá enfrentar la segunda audiencia del caso que lo mantiene en prisión preventiva oficiosa desde su arresto el mes pasado.