Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 9 de abril de 2022, p. 9

Londres. La Federación Británica de Ciclismo decidió suspender ayer su política sobre la participación de las corredoras transgénero y no binarias, una semana después de que Emily Bridges fuera declarada inelegible por la Unión Ciclista Internacional (UCI) para participar en los campeonatos nacionales de omnium.

Bridges, quien empezó un tratamiento hormonal el año pasado, había sido autorizada a participar después de haber demostrado que su tasa de testosterona se redujo hasta alcanzar el nivel requerido.

El reglamento de la Federación Británica de Ciclismo, actualizado en enero y a partir de ahora suspendido, exigía que las corredoras demostraran una débil tasa de testosterona durante 12 meses antes de la competición.

Pero la UCI impidió a Bridges competir, considerando que no era todavía elegible para participar en carreras entre mujeres.

La decisión inicial de autorizar a la ciclista transgénero a competir había suscitado una controversia importante y otras deportistas amenazaban con boicotear el campeonato.

El diario británico The Guardian publicó que la UCI dictaminó que Bridges no cumple los requisitos, ya que todavía está registrada como ciclista masculino y no podrá competir como mujer hasta que no expire su identificación anterior.