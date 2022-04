l jueves por la noche se estrenó, vía streaming, un muy interesante proyecto de videodanza (no se me ocurre otra definición mejor) titulado Las cosas simples, concebido y coreografiado por Claudia Lavista, dirigido, fotografiado y editado por Alexander Dahm y con soportes musicales diversos.

Y como todo hecho escénico, Las cosas simples tiene un flujo y un ritmo propios. Cuando un trabajo de esta naturaleza se filma, adquiere automáticamente un segundo ritmo: el de la filmación y, sobre todo, el de la edición. En este caso, los creadores han logrado un muy buen balance entre el ritmo de la pieza coreográfica y el del filme que la registra. Si bien hay cambios de tempo adecuados a las dinámicas internas de los diversos episodios, Alexander Dahm ha evitado caer en el peligroso abismo de la estética del videoclip, de manera que cada momento de la pieza de Claudia Lavista tiene su tiempo adecuado en pantalla, lo que permite al espectador apreciar cabalmente el discurso escénico y visual. A lo largo de la obra es posible percibir claramente esa combinación de la elegancia y la transparencia en el trazo coreográfico con la intensidad dramática y expresiva que ha sido característica de la obra de Claudia Lavista en sus numerosos trabajos, particularmente los realizados en su compañía Delfos. Vale mucho la pena ver de nuevo Las cosas simples; ojalá sea posible.

Y sí, tengo una queja, que por desgracia se refiere a un mal generalizado, universal. Hoy no es posible mirar una pantalla limpia por razones diversas que tienen que ver con la promoción, la protección de los derechos, etcétera. Esta muy buena producción audiovisual se vio empañada por la omnipresencia de un gran logo de DelfosTv y otro de DanzaNet, molestos distractores a los que yo, a pesar de los años, no termino de acostumbrarme. En otra esquina de la pantalla, por cierto, estaba el contador de espectadores conectados, cuyo número apenas llegó a la cincuentena en ciertos momentos. Porque no quiero quitar el dedo del renglón, y no lo quitaré, después de ver esta muy satisfactoria propuesta escénica y audiovisual que es Las cosas simples me asomé aleatoriamente a uno de los horrendos videos de un reguetonero particularmente desagradable, de nombre Camilo; el contador marcaba 467 millones 7 mil 887 vistas. ¡Qué bueno que hay prioridades!