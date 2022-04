Daniel López Aguilar

Los integrantes del Seminario de Música en la Nueva España y el México Independiente (Musicat) vivieron una experiencia insólita al grabar vía remota una partitura del siglo XIX, un invitatorio (música para difuntos) que refleja varias similitudes con la época actual. El video fue difundido en YouTube (https://bit.ly/35DAL2m).

Por más de 20 años, la librería de cantorales y el archivo de música de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se han convertido en lugares fértiles para hacer descubrimientos. Sin embargo, ambos inmuebles cerraron en marzo de 2020 debido al covid-19 , explica en entrevista la coordinadora del Musicat, Lucero Enríquez Rubio.

“Poco después, nuestra sede académica, el Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México, también cerró. Fuimos dos veces expulsados por el coronavirus, por lo que tuvimos que adecuarnos a trabajar vía remota.

Bajo la nueva normalidad, nos rencontramos con unas fotografías de un invitatorio escrito en 1843 por José Ignacio Triujeque, género de obra con el que empieza un oficio de difuntos. La similitud de circunstancias entre ese pasado y nuestro presente son impresionantes.

En aquel año, ya no había capilla de música porque la catedral no tenía dinero para pagar a los músicos, y no fue culpa del covid, sino de las luchas de independencia, las invasiones y los despojos prevalecientes en México.

El covid-19 trajo una ola de muerte, incertidumbre, desempleo y miedo en la sociedad , acota Enríquez Rubio. En medio de la pandemia, vivimos una época triste y desesperanzadora como la que se vivía en el siglo XIX en nuestro país . Sin embargo, cuando un integrante del seminario propuso grabar la pieza de Triujeque, el proyecto cobró forma y logramos escapar de la pandemia haciendo música.

En pandemia temporae (en tiempos de pandemia) es el título del video producido y dirigido por Víctor López Menacho y Lucero Enríquez, en el que participan los tenores Carlos Vázquez y Óscar González, las sopranos brasileñas Febe Aguilar y Analía Cherñavsky, la flautista Isabel Rodríguez, el oboísta Gustavo Galván, el clarinetista Álex Cubilla, el trombonista René Ramírez y Víctor Cisneros, organista y conductor de los ministriles.