▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ha actuado responsablemente para no dar motivo a que pongan el grito en el cielo diciendo que vamos a expropiar y que no hay confianza para la inversión extranjera . Foto Luis Castillo

El Presidente se extendió más de 40 minutos en una respuesta sobre su reforma eléctrica y luego dio pie al llamado a los priístas para definirse. “Ahora, ¿qué tiene que ver Alejandro Moreno con este pensamiento, si votan en favor de las empresas, o el jefe político del PRI, Moreira, Rubén Moreira? ¿Por qué mencioné al señor Rubén Moreira? Porque proponen buscar coincidencias y de 12 aspectos de la reforma dicen estar de acuerdo con seis. Desde luego, pues es un avance, pero no había pasado ni una hora y ya estaba declarando que ni así, porque ya están pensando en definirse en favor de las firmas extranjeras. Ojalá cambien de parecer, pero sobre todo los legisladores, que actúen con independencia y, repito, que tengan la arrogancia de sentirse libres y rebelarse, y pensar que la patria es primero .

Al preguntarle si aceptaría adiciones al proyecto de decreto que se dirime en la Cámara de Diputados, respondió que sí hay apertura siempre que existan coincidencias. Reprochó el discurso que ensalza la energía limpia para hacer negocios sucios; de modo que el PRI tiene que definirse. En el caso del PAN no se puede esperar mucho. No es justificación, pero el PAN surgió para defender los intereses de particulares, de empresas nacionales y extranjeras .

Horas antes de la sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que finalmente se confirmó la constitucionalidad de la ley eléctrica, el tabasqueño insistió en que ha actuado con responsabilidad para no dar motivo a que pongan el grito en el cielo diciendo que vamos a expropiar y que no hay confianza para la inversión extranjera .

Las autoridades de Estados Unidos saben que en materia eléctrica las decisiones son nuestras y que no deben intervenir , dejó en claro el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Palacio Nacional recordó que en la pasada conversación con el enviado especial para temas de cambio climático de la Casa Blanca, John Kerry, le comentó que respondería a quienes denuncian violación al T-MEC por parte de México, porque uno de sus capítulos obliga a los gobiernos a no permitir la corrupción.

Se le preguntó sobre el encuentro que sostuvo con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. Se trató el tema, pero ya ellos saben que esas son decisiones nuestras y que no deben de intervenir , replicó.

–¿Hubo reclamos sobre esto que usted denunció sobre el cabildeo de EU contra la iniciativa eléctrica?

–No, pero pues es evidente, hasta una funcionaria de la Secretaría de Energía del gobierno de Estados Unidos envió una carta amenazante de que estaba, estábamos con la iniciativa violando el tratado, cosa que no es cierto. Además, eso también se lo expresé al señor Kerry, muy respetuoso, y se lo he dicho a quienes hacen este planteamiento, de que en el tratado hay un capítulo que obliga a los gobiernos a no permitir la corrupción. Y si nos vamos a tribunales internacionales, vamos a tratar el tema de los que están apoyando lo ilegal por motivos de corrupción, y tenemos las pruebas.

Al matizar que la relación con Salazar es respetuosa y es buena en general con el gobierno estadunidense, la enfiló contra “los que están acostumbrados a saquear, a robar, no quieren dejar de hacerlo. Ahora sí que hay un dicho campesino, popular, que dice que ‘gallina que come huevo, ni que le quemen el pico’. Gallo también. Los domina la ambición, no tienen llenadera.

“Pero, pónganse ustedes en mis zapatos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para el regodeo de la parafernalia del poder? ¿Para sentirnos muy importantes, que me digan ‘señor Presidente’?”