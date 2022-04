Ana Mónica Rodríguez

Viernes 8 de abril de 2022

De origen cubano, Nilo del Monte se define como un artista inspiracional, que busca contribuir de manera positiva en la humanidad y transmitir energías nuevas, frescas y originales .

Su llamada música con letra consciente es para el compositor y multinstrumentista una responsabilidad por el mensaje que comparto. Existe una atención hacia qué tipo de energía o qué estoy inspirando en la gente que me escucha. No uso lenguaje violento, ni sexual, ni que denigre a la mujer ni a ningún género. No recurro a nada que no responda a los valores con los que vivo: el amor, la unidad, la felicidad, la diversión y la libertad .

Nilo del Monte explicó: Existe mucha tensión al otro lado del espectro, a lo superficial, a lo violento, a lo sexual, a lo que no nos une y separa. No significa que no estén presentes el amor, la unidad y la libertad, pero lo que vivimos afuera no es eso. Y en ese sentido, venimos los artistas como agente de cambio y balance, como es mi caso, de traer valores que nos ayudan a buscar una mejor versión de nosotros mismos, donde no estamos enfocados en la separación, violencia y desigualdad .

El cantautor se encuentra en México con su nuevo sencillo Feliz, donde fusiona géneros como el pop, world y el tribal, con la colaboración del venezolano Jesús Hidalgo, compositor de música-medicina. Sobre este tema, que se encuentra en plataformas, Del Monte aún no decide si formará parte de un nuevo álbum, pero ya está grabando otra canción, titulada Agradezco, la cual lanzará en mayo próximo.

Con la intención de sonreír, bailar y sentirse bien

“Feliz es un himno, una bendición para quien la escuche, porque la única intención que tiene es conectarnos con nuestra alegría interna; sólo queremos sacar una sonrisa, hacer bailar y sentirnos bien”, contó el músico quien piensa permanecer este año en México. Quiero estar unos meses aquí, conocer la tierra y conectar con las personas, a la par que preparo dos presentaciones .

Del Monte lanzó como solista, el año pasado, su primera producción discográfica titulada Mente bella, donde planteó un viaje musical con 10 canciones con changüi, reggae, pop, joropo, trova y rock, géneros que lo han influenciado a lo largo de toda su vida, apostándole también a la parte visual, siendo éste un álbum con esas características. Además, el artista añadió sonidos que crea con su voz y los mezcla con instrumentos musicales.